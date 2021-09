Settembre al Borgo, il programma ufficiale: si parte il 9 con Colapesce e Di Martino, in cartellone anche Arisa, Gianluca Petrella e Simone Molinari

Finalmente ufficiale il programma di Settembre al Borgo 2021, appuntamento fisso del fine estate casertano. Con un comunicato apparso poco fa sul proprio profilo Facebook, il Comune di Caserta ha annunciato gli ospiti e le attività della kermesse in programma dal 9 al 12 settembre. Lo scenario è sempre quello magnifico di Casertavecchia.

Si parte col botto: giovedì sera al Teatro della Torre Musica Leggerissima di Colapesce e Dimartino, saliti alla ribalta durante l’ultimo Sanremo. Start alle 21.30.

Venerdì 10 settembre tocca a Gianluca Petrella con il progetto Cosmic Reinassance, quindi Arisa ad animare il sabato sera e chiusura domenica con Simona Molinari. Tutti i main events del cartellone sono in programma alle 21.30 presso il Teatro della Torre.

Grande la soddisfazione del direttore artistico Enzo Avitabile, che con il sottotitolo di E ti vengo a cercare ha voluto tributare un omaggio al grande Franco Battiato, “una speranza che questo festival raccolga persone, provenienti da luoghi diversi, alimentate dalla voglia di vedere, sapere, scoprire e vivere. Settembre al Borgo, anche quest’anno vuole essere condivisione, consapevolezza che solo insieme si può costruire qualcosa che resti“.

“Anche quest’anno l’enorme sforzo organizzativo degli ultimi mesi ci consentirà di vivere una nuova ed emozionate edizione del Settembre al Borgo” – gli fa eco il sindaco Carlo Marino – “una rassegna che rilancia la Caserta medievale ed il comparto turistico-ricettivo dell’intera città. Qualche anno fa abbiamo recuperato e ripreso una rassegna che fa parte ormai della nostra tradizione e che rischiava di chiudere per sempre. Ora il Settembre al Borgo è tornato ad essere un festival di primo piano nel panorama degli eventi regionali e nazionali“.

A latere dei grandi eventi musicali anche tantissime altre attività culturali da non dimenticare, come spiegato dall’assessore agli Eventi ed alle Attività Produttive Emiliano Casale:”Abbiamo puntato a sostenere le nostre attività ricettive e commerciali, ampliando l’offerta della rassegna sia in termini di orari che di luoghi coinvolti. Lo abbiamo fatto attraverso le rassegne parallele un Borgo di Libri, Calici Al Borgo, La Mezzasera“.



Proprio un Borgo di Libri a cura di Luigi Ferraiuolo, “sul quale il Comune – come spiegato dall’assessora alla Cultura Lucia Monaco – ha deciso di puntare forte“, ha già animato il Borgo medievale in questo inizio di settembre.