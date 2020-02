AVERSA – Settimana per la Vita 2020, Servizi e Interviste

VIDEO INTEGRALE CON SERVIZI E INTERVISTE

VIDEO SINTESI CON HASHTAGS

Tre anni fa, la forte attenzione al tema della Giornata per la Vita spinse la diocesi di Aversa a dedicarvi un’intera settimana: un ricco programma di appuntamenti che ha reso la “Settimana per la Vita” una delle quattro tappe fondamentali dell’Anno Pastorale insieme alla Custodia del Creato, alla Giornata dei Poveri e alla Festa dei Popoli.

Quest’anno il filo conduttore che ha unito gli otto eventi, organizzati dalla diocesi di Aversa dal 2 all’11 febbraio 2020, è stato “Aprite le porte alla vita”: in questo ampio resoconto video ripercorriamo i momenti salienti di tutte le tappe vissute dalla comunità diocesana in occasione della “Settimana per la Vita 2020”.

Domenica 2 Febbraio: Carovana della pace dell’Azione Cattolica

Lunedì 3 Febbraio: Incontro delle scuole superiori della diocesi con Gianpietro Ghidini dell’Associazione Pesciolino Rosso

Martedì 4 Febbraio: Convegno diocesano in Cattedrale con don Fabio Rosini sul tema: “Nella legge di Dio la missione per il suo popolo”

Mercoledì 5 Febbraio: Catechesi per i giovani della Diocesi con Domenico Bellantoni (Università Pontificia Salesiana)

Venerdì 7 Febbraio: Incontro delle scuole medie della diocesi con il prof. Marcello Riccioni dell’Associazione Pesciolino Rosso

Venerdì 7 Febbraio: “La forza della vita”, Musical sul tema della vita

Sabato 8 Febbraio: Convegno a cura dei medici cattolici

Martedì 11 Febbraio: Giornata del Malato e attenzione alla vita che soffre