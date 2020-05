Sfiducia Bonafede. Renzi tende la mano a Conte

“Il Senato non approva”. con 160 senatori contrari, 131 favorevoli e 1 solo astenuto si è conclusa la votazione sulla prima delle due mozioni di sfiducia presentate nei confronti del ministro Bonafede. la maggioranza richiesta era di 146 voti visto che i senatori presenti sono risultati 297.

Al voto hanno però preso parte in 292. Adesso sono iniziate le operazioni di voto per la seconda mozione di sfiducia, quella presentata da +Europa e altri.

Si votano le mozioni con cui il centrodestra e +Europa chiedono di sfiduciare il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, dopo lo scontro sull’affidamento da parte del ministro della direzione del Dap – il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria – a Francesco Basentini, al posto del magistrato antimafia Nino Di Matteo, secondo il quale la nomina avvenne dopo le proteste dei boss.

Nutrita la presenza del governo nell’Aula: accanto al Guardasigilli ai banchi del governo ci sono Roberto Speranza, Luigi Di Maio, Dario Franceschini, Federico D’Incà, Vito Crimi, Riccardo Fraccaro e Teresa Bellanova. Anche in Aula ci sono numerosi senatori.

Bonafede: “Fatti chiari, nessun condizionamento su nomina Dap” “Tutti i fatti sono chiari e lo sono sempre stati: ci furono condizionamenti? Ancora una volta: No!“. “Non sono più disposto a tollerare alcuna allusione o ridicola illazione”, ha aggiunto. “Governo non ha spalancato le porte delle carceri” “Il piano di prevenzione e contrasto del contagio non solo c’era. Ma almeno fino a questo momento ha anche funzionato. E’ totalmente falsa l’immagine del governo che avrebbe spalancato le porte ai detenuti” dice il ministro.

Nessuno “scaricabarile nei confronti della magistratura”, ma “proprio il contrario: rispetto dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura” ha poi detto Bonafede toccando il tema scarcerazioni. “I giudici hanno applicato leggi vigenti, nella migliore delle ipotesi, da più di 50 anni e che nessuno aveva mai cambiato” ha ribadito il Guardasigilli.

“Respingo ogni strumentalizzazione politica – ha aggiunto – riconosco ai giudici di sorveglianza di aver svolto un lavoro importante in un momento difficilissimo, in cui la pandemia, nonostante tutte le cautele adottate, ha messo a dura prova l’intera infrastruttura generale del nostro Paese e, a maggior ragione, un’amministrazione delicata e complessa come quella penitenziaria”. “In tutte le mie leggi lotta al malaffare” “In tutte le mie leggi c’è la ferma determinazione, che rivendico, a combattere il malaffare. La lotta al malaffare senza compromessi ha sempre animato e animerà la mia attività politica” ha sottolineato Bonafede.

Inoltre ha aggiunto: “Le misure concrete adottate durante l’emergenza sono il frutto del lavoro di squadra di tutto il governo che ha deciso di considerare la giustizia una vera priorità“.

Matteo Renzi prima delle dichiarazioni di voto aveva spiegato che in questo momento votare una mozione di sfiducia è difficile, in quanto il Paese attraversa un momento complicato. Ma Iv – la tesi del leader di Iv – non arretrerà sulle battaglie sulla giustizia.

E in un messaggio su Facebook il leader di Iv ha scritto: “L’intervento di oggi in Senato è uno degli interventi più difficili della mia esperienza politica”. Nelle ultime ore Pd e M5s avevano comunque avvertito il partito di Renzi: se voterà la mozione si aprirà la crisi, non ci sono alternative. Ieri sera il presidente della Camera Roberto Fico ha insistito: “In quel caso si apre un problema politico e una crisi di governo, quindi penso che non avverrà”.