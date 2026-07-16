RitmiUrbani, riprende CULT! il salotto itinerante dove gli artisti si raccontano: ecco i prossimi appuntamenti e le date dei live di Monica Sarnelli

RitmiUrbani, il noto format tv degli anni ’90 ideato dal produttore musicale Dario Andreano – e del quale l’artista Monica Sarnelli è stata il volto per tanti anni – è sbarcato sui social con un proprio canale* YouTube, RitmiUrbani Network (ma anche su Spotify), dove è possibile rivedere tutte le interviste di Cult! – “Incontri di sapere, sapori, suoni, odori e suggestioni” – il nuovo “salotto itinerante” che sta accogliendo artisti, cantanti, scrittori e chiunque voglia promuovere il proprio progetto artistico, nello stile e nel linguaggio di “RitmiUrbani”, presso gli spazi più intriganti del territorio campano.

Il prossimo appuntamento CULT! è fissato per giovedì 16 luglio 2026 dalle ore 17 al Complesso di Santa Maria La Nova dove saranno ospiti delle telecamere di RitmiUrbani : Francesca Pagliari (Presidente Federalberghi Napoli), Ciro Ceruti (attore), Tony Cercola (musicista), Alan De Luca (attore), Michele Signore (musicista), Patrizia Gargiulo (Presidente Associazione Donne per il Sociale Onlus), Franco Cutolo (regista), Luigi Libra (cantautore), Roberto Sansone (produttore), Federico Luongo (musicista), Giuseppe Panariello (artista), Gennaro Buccino (imprenditore).

Alle 20, poi, Monica Sarnelli presenterà il nuovo disco e si racconterà al giornalista e critico musicale, Carmine Aymone. Interverranno anche il giornalista Rosario Lavorgna e il Direttore del Complesso Monumentale di Santa Maria La Nova, Giuseppe Reale.

Sono venuti a raccontarsi nel salotto CULT! recentemente: Nino Buonocore (cantautore), Rosalia Porcaro (attrice), Cosimo Alberti (attore), Bruno Lanza (autore), Lino Vairetti (musicista), Stefano Prestisimone (giornalista/scrittore), Alessandro “FRÈ” Freschi (musicista/attore/videomaker), Pasquale Barbaro (imprenditore), Diego Moreno (cantautore), Gigi Attrice (attore), Mario Maglione (cantante/chitarrista), Marco Lobasso (giornalista/editore), Antimo Civero (Presidente Pozzuoli Jazz Festival), Antoine (cantante/attore), – ed ancora – i musicisti Antonio Onorato, Carlo Morelli, Luca Rustici, Marco Zurzolo, l’attore Patrizio Rispo con la moglie la scrittrice Mariafrancesca “Checca” Villani, le cantanti Monica Sarnelli e Fuliggine, i cantautori Antonio e Gianluca Brugnano, il Prof/scrittore Antonio D’Addio, l’attore Lino D’Angiò, il regista Luciano Melchionna, l’attrice Cinzia Cordella, i musicisti Sasà Mendoza e Romeo Barbaro, la cantante Alessandra Murolo, gli attori Angelo Di Gennaro, Marco Lanzuise e Salvatore Turco, l’imprenditore/scrittore Gennaro Di Dio, il cantautore Marco Fasano, il cantante/chitarrista Yuri Menna.

RitmiUrbani, che cura la produzione e l’attività di Monica Sarnelli, ricorda le date imminenti degli eventi live dell’artista:

MONICA SARNELLI

“Chesta sera e le più belle”

18 luglio 🚩Napoli

Villa Domi – Salita Scudillo, 19

Live – Dinner – Dj set

(start: ore 21:00)

info: 393 3325648

MONICA SARNELLI

“Napoli a Colori”

21 luglio 🚩Bacoli (NA)

Villa Ferretti – Via Castello, 14

La Carta dei BENI COMUNI

Concerto per la Legalità: festeggiando 10 anni di Villa Ferretti restituita alla città.

Le telecamere di RitmiUrbani Network saranno presenti all’evento per sostenere le giuste tematiche collegate a socialità e legalità.

Ingresso libero (ore 20:00)

MONICA SARNELLI

“Napoli: Onda Beat”

25 luglio 🚩Comiziano (NA)

Piazza San Severino

HollySummerComiziano2026

Ingresso libero (ore 20:00)