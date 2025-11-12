Si accascia in classe: insegnante muore per malore

Cassino. Una tragedia in aula, lunedì 10 Novembre, quando un Professore di Storia e Filosofia, Enrico Trotto, al Liceo Marco Terenzio Varrone ha perso la vita in seguito ad un malore improvviso.

Il Docente si trovava in classe, “a disposizione” come da orario, ma gli alunni non c’erano in quanto si trovavano in Trentino per uno stage.

La vittima ha avuto appena il tempo di chiedere aiuto ai colleghi, che erano intorno a lui, e con i quali stava chiacchierando, che si è subito accasciato a terra.

I colleghi hanno tentato di rianimarlo e chiamato il Personale Sanitario del 118, che in pochi minuti ha raggiunto la scuola.

È stato impiegato anche un defibrillatore ma ogni tentativo è risultato vano.

Al Varrone è intervenuta anche una Volante della Polizia di Stato che ha avviato i rilievi, accertando le cause naturali del decesso.