Si rubavano l’energia elettrica, 13 misure cautelari

Era stato posto in essere un associazione dedita a comportamenti oltre la legge, questo in breve, quanto accaduto : era stata messa in piedi una vera e propria associazione a delinquere, questa l’accusa dei confronti di un gruppo di persone che aveva messo in piedi un sistema per manomettere i contatori, deviando l’utenza verso ignari cittadini. Seguivano i loro clienti in quella che era l’attività di manutenzione dei contatori truccati, sia nella gestione amministrativa, mettendo a disposizione società di comodo come intestatarie di utenze, quando il commerciante non poteva tecnicamente sostenere una manipolazione dei suoi dispositivi.

Dopo alcune segnalazioni sono entrati in azione i Carabinieri della Compagnia di Marcianise, tra le province di Napoli e Caserta: 13 le misure cautelari personali per furti aggravati e truffe in danno di aziende erogatrici di energia elettrica e gas. Eseguiti anche numerosi sequestri.