Falciano del Massico. Era sparito dalla sua abitazione da piu’ di 24 ore Marco De Nunzio ,63 anni, è stato ritrovato, privo di vita, sotto al suo trattore ribaltato. Sul posto i Vigili el Fuoco di Mondragone i quali hanno dovuto lavorare non poco per recuperare il suo corpo. Dalle prime ricostruzioni dell’accaduto sembra si tratti di un banale incidente . Il trattore si sarebbe ribaltato coinvolgendo il conducente che poco ha potuto. Sono in corso ulteriori accertamenti da parte degli inquirenti