PIEDIMONTE MATESE – Si è spento G.S., uomo 55enne, che dopo tanti giorni di agonia non ce l’ha fatta. Ripercorrendo brevemente l’accaduto, G.S., agricoltore di Pietramelara, è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale di Piedimonte Matese a causa di in incidente avvenuto con il trattore. L’uomo era conosciuto, stimato e amato da tutta la comunità che ne piange ora la scomparsa. Ricordato da tutti come un uomo dedito alla famiglia e al lavoro.