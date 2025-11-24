Si sposano e scappano alle urne

È successo ad Ercolano, dove la scena – insolita e al tempo stesso di grande impatto simbolico – ha lasciato stupiti gli elettori presenti nel seggio. Anna Ruocco e Fabio Scarrone, i due novelli sposi, si sono presentati al seggio di via Marconi con l’abito nuziale ancora addosso, tra lo stupore generale e una pioggia di sorrisi: un ingresso grandioso che ha immediatamente attirato l’attenzione dei presenti. Naturalmente irresistibile la tentazione di immortalare il momento: gli scatti, rimbalzati in rete nel giro di poche ore, sono rapidamente diventati virali.

In un clima elettorale segnato dalla scarsa affluenza, il gesto della coppia assume un valore ancora più forte. La scarsa affluenza registrata ai seggi non è certo da imputare ad Anna e Fabio che hanno dato un esempio di senso civico prezioso, scegliendo di non rinunciare a un diritto democratico fondamentale nemmeno nel giorno più importante della loro vita.

Un gesto semplice ma eloquente, che dovrebbe far riflettere chi, troppo spesso con leggerezza, decide di disertare le urne dimenticando quanto quel diritto sia stato agognato dalle generazioni che ci hanno preceduto, e il grande valore da cui troppo spesso si vuota il senso intrinseco.

La loro storia, oltre a strappare un sorriso, ricorda che partecipare alla vita democratica del Paese non è un dovere astratto ma un segno concreto di appartenenza e responsabilità.

I migliori AUGURI di tutta la redazione vanno a questi simpatici sposi!