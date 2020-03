Si teme il contagio sulla tratta degli autobus Mondragone – Castel Volturno

Il consigliere regionale Gianpiero Zinzi ha chiesto al Presidente della Giunta regionale Vincenzo De Luca “Interventi urgenti a tutela della collettività nei Comuni del Litorale Domizio e sui mezzi di trasporto pubblico”.

Il tutto è da ricondurre alle segnalazioni pervenute dai cittadini per la temuta possibilità di contagio di COVID-19 lungo le tratte che intercorrono tra Mondragone e Castel Volturno. I timori derivano dal fatto che vi sono spesso episodi di assembramenti sui pullman e la maggior parte dei cittadini, principalmente delle comunità di immigrati, non usa le dovute precauzioni predisposte dal Governo.

Il Consigliere afferma: “Questo è il momento dell’unità e della collaborazione responsabile, anche da parte della politica. Segnalare le difficoltà di alcuni territori è un primo passo per addivenire a soluzioni utili nell’interesse dei cittadini“.