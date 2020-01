Sicurezza Scuole, Santillo M5S: dal Governo 65,9 milioni, 943 interventi in Campania

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del Senatore Agostino Santillo M5S

Sul sito del Ministero dell’Istruzione sono state pubblicate le graduatorie del bando per il Piano Straordinario di verifiche dei solai e dei controsoffitti degli edifici scolastici.

Lo stanziamento comprende 40 milioni per le verifiche e 25,9 milioni per i lavori più urgenti, risorse che saranno erogate ai Comuni proprietari degli immobili.

Al primo posto la Campania con ben 943 interventi. Nel Comune di Caserta saranno interessati dalle verifiche 27 plessi scolastici.

Il problema dei crolli e distacchi di intonaco nelle aule scolastiche si risolve esclusivamente puntando sulla prevenzione e la manutenzione, ma purtroppo sono tanti i Comuni che per mancanza di fondi o di programmazione non provvedono per tempo.

E’ il caso del Comune di Caserta che ad anno scolastico appena iniziato si è subito ritrovato a dover affrontare problematiche del genere, aggravate poi dalle abbondanti piogge autunnali che hanno provocato la chiusura totale o parziale di alcuni plessi e che ancora oggi non è stata completamente risolta. Una situazione che, considerata la gravità, era da me stata posta all’attenzione dell’ex-sottosegretario e oggi Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina che si è subito attivata per sbloccare i fondi necessari per le riparazioni.

Per sopperire ad una problematica che si trascina da decenni i cittadini possono finalmente contare sull’intervento deciso da parte del Governo, che ha l’obiettivo di garantire la sicurezza degli studenti, dei docenti e di tutto il personale scolastico.