A Bruno Cortese delega alle Politiche di Sviluppo e Industrializzazione del Territorio

Maddaloni. Il sindaco Andrea De Filippo ha firmato il decreto con cui conferisce la delega alle Politiche di Sviluppo e Industrializzazione del Territorio al consigliere comunale Bruno Cortese.

Il presidente del movimento Maddaloni Green si occuperà di tutte le attività di istruzione, ricerca e studio per la promozione e la crescita economica di Maddaloni, rappresentando il sindaco in ambito sovracomunale, sia regionale che nazionale, e gestendo i rapporti con tutti gli attori principali.

“Pianificare per fare – ha commentato il consigliere Cortese – perché il nostro territorio ha una posizione strategica e una vocazione che va potenziata e valorizzata in modo da cogliere appieno le tante opportunità che naturalmente possiede e trasformarle in sviluppo e lavoro ma soprattutto reddito per i nostri concittadini. E’ giunto il tempo di coinvolgere le migliori risorse per mettere in campo le migliori idee attraverso un Piano Operativo Strategico che tenga conto di tutti i nostri punti di forza per porre rimedio anche alle poche debolezze che però purtroppo sino ad ora hanno bloccato la crescita della città. L’impostazione data dal sindaco De Filippo di aprire a contributi esterni e di condividere le soluzioni dei problemi rappresenta una svolta importante nella politica cittadina che negli ultimi decenni è risultata fallimentare proprio a causa della troppa faziosità e litigiosità”.