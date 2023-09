SINDACO MARINO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO “DON MILANI” DI VIA CILEA PER L’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO

“Ogni anno è sempre emozionante salutare i bambini nel loro primo giorno di scuola.

L’istituzione scolastica è il cardine della nostra società e stamani ho voluto rivolgere un

particolare saluto e un ringraziamento agli insegnanti, che svolgono un compito difficile e

di straordinaria importanza per la formazione e la crescita dei nostri giovani. A loro e ai

dirigenti scolastici va la gratitudine dell’intera comunità”. A dichiararlo è il Sindaco di

Caserta, Carlo Marino, che stamani ha fatto visita al plesso di via Cilea dell’Istituto

Comprensivo “Don Milani”, in occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico. Il primo

cittadino si è recato in visita sia alla scuola dell’infanzia che alla primaria, accolto dal

Dirigente Scolastico, Francesco Mezzacapo, e dall’intero corpo docente.

“Questa visita – ha aggiunto il Sindaco – è stata anche un’utile occasione per un ulteriore

confronto con il Dirigente e con gli insegnanti, ai quali il Comune ha rinnovato la totale

disponibilità a recepire le istanze che provengono dal mondo della scuola. Abbiamo

lavorato, e stiamo continuando a farlo, con grande intensità e, grazie a molti interventi già

effettuati, garantiamo la massima sicurezza ai nostri ragazzi. L’Amministrazione, poi, ha

approntato un imponente Piano Scuole, che prevede, grazie soprattutto ai fondi del Pnrr,

una vera e propria rivoluzione, con nuove scuole 4.0, ancora più sicure e moderne, tante

nuove palestre e mense in tutti i plessi della città. La scuola – ha concluso Marino – è una

delle nostre priorità: solo attraverso la cultura e la formazione possiamo assicurare ai

nostri giovani, e quindi alla nostra terra, un futuro di crescita e sviluppo”.