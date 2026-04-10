SMS truffa su irregolarità TARI. La segnalazione

ATTENZIONE: SMS TRUFFA SULLA TARI
Il Comune di Maddaloni informa i cittadini che stanno circolando SMS ingannevoli che segnalano false irregolarità sulla TARI e invitano a contattare numeri telefonici a pagamento.
Un esempio di messaggio è:
“La posizione Tari risulta irregolare. È richiesto un suo tempestivo contatto al numero 89347716 per evitare aggravamenti.”
Si tratta di un tentativo di phishing, finalizzato a sottrarre dati personali o ad addebitare costi elevati.
Il Comune di Maddaloni non invia alcun tipo di SMS per comunicazioni sulla TARI e non utilizza numeri a numeri a pagamento. Tutte le comunicazioni ufficiali avvengono solo tramite canali istituzionali.
Pertanto il comune di Maddaloni ha diffuso una serie di raccomandazioni che riportiamo di seguito: non chiamare il numero indicato; non rispondere all’SMS; non fornire dati personali o bancari; eliminare subito il messaggio; verificare la propria posizione TARI solo tramite i canali ufficiali del Comune.
Si invita la cittadinanza alla massima attenzione e a diffondere l’informazione per prevenire ulteriori tentativi di truffa.