Assessore Piazza: ” Verifica straordinaria dei solai e dei controsoffitti degli istituti scolastici

MONDRAGONE. Con Decreto n.2 del 08/01/2020 del direttore Generale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca è stata pubblicata la graduatoria per la verifica straordinaria dei solai e dei controsoffitti degli istituti scolastici.

Il Comune di Mondragone è stato ammesso al finanziamento di dette verifiche per due scuole; il primo riguarda l’edificio per le elementari “Edmondo De Amicis” in viale Margherita e il secondo la scuola materna “Oasi” in Via Napoli.

“Il finanziamento– spiega Giuseppe Piazza Assessore ai Lavori Pubblici– permetterà all’Ente di avere un quadro esatto dello stato dei solai delle strutture delle due scuole.

L’indagine prevista su Viale Margherita ci permetterà di constatare anche la staticità dei solai del Municipio, atteso che la scuola De Amicis e la casa comunale condividono lo stesso immobile.

La verifica dei solai della scuola materna di Via Napoli, invece, si associa ad un precedente finanziamento del Ministero dell’Istruzione, per il tramite della Regione Campania, che ci consentirà – a breve – anche la messa in sicurezza antincendio dell’istituto“.

“Questi finanziamenti- aggiunge l’Assessore- si aggiungono a quelli già ottenuti dal Comune di Mondragone per la messa in sicurezza antincendio delle scuole L. da Vinci, A. Fantini, G. Rodari e M. Buonarroti”.

Continua, dunque, incessante l’attenzione dell’Amministrazione Comunale guidata da Virgilio Pacifico riguardo alle scuole comunali di propria competenza.

“Ogni qual volta si rendono disponibili risorse o vengono pubblicati bandi per accedere a finanziamenti riguardanti la possibilità di interventi su istituti scolastici, l’Amministrazione Comunale sarà sempre parte attiva” conclude Piazza.