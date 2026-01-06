Sold out, per “Vintage Christmas Swing&Jazz”

Un sabato sera di ottima musica condito da tanti applausi, facce compiaciute e tanta serenità e rilassatezza, l’Associazione Culturale Majeutica anche quest’anno ha centrato l’obiettivo organizzando un evento di spessore nel periodo natalizio inserito nel cartellone degli eventi patrocinati dal Comune di Marcianise ed organizzati grazie all’Assessorato alla Cultura ed agli Eventi per il cartellone “Live Christmas 2025”. Sabato scorso alle ore 20,30 con ingresso gratuito presso il Palazzo della Cultura, ex Monte dei Pegni, di Via Duomo a Marcianise la storica associazione marcianisana ha raccolto ancora una volta consensi con il concerto “Vintage Christmas Swing&Jazz” proposto dalla New Dolly Dixie Jass Band. Un gruppo ormai storico e consolidato composto da sei musicisti, Domenico Birnardo alla Tromba, Pasquale Posillipo al Clarinetto, Francesco Izzo al Trombone, Luca D’Alterio al Banjo, Gianpaolo Corciulo al Contrabbasso e Alessandro Armanno alla batteria. La band ha proposto un bel viaggio musicale con brani del repertorio dixieland, la formazione si dedica infatti all’esecuzione del jazz degli ‘anni ruggenti’ con un approccio interpretativo che riflette le atmosfere di New Orleans e Chicago, il loro stile si rifà alle atmosfere di New Orleans e Chicago. Il sound generale è però filtrato attraverso le esperienze musicali maturate altrove dai singoli componenti. Ciò fa sì che la Dolly Dixie Band eviti le scorciatoie revivalistiche, traghettando il passato nel presente regalando così momenti musicali particolarissimi e facendo rivivere magiche atmosfere esattamente come cent’anni fa, allargando però gli orizzonti anche allo swing e alla musica leggera più classica (Nel Blu dipinto di Blu, O Sarracino, Tu vuò fa l’americano tra i tanti) senza tralasciare i tradizionali temi natalizi arrangiati in chiave jazz (Jingle Bell Rock, White Christmas, Let is Snow) che hanno fatto respirare ancora di più l’aria magica del Natale. Insomma, un concerto originale ed imperdibile proprio sulla scia dell’impronta che ogni volta Majeutica ha voluto lasciare in ogni sua organizzazione, l’associazione infatti sono oltre 25 anni che “regala” cultura alla città cercando sempre di non essere mai banale in ogni suo intervento. La sala gremita con tutti i posti a sedere sold out e tanta gente anche in piedi a godersi musica e spettacolo, ne è la testimonianza fattiva e tangibile, da segnalare inoltre la presenza di tante personalità del mondo della musica sia locale che regionale che hanno assistito all’evento.