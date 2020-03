Sono iniziati i lavori di riqualificazione al Parco Moselli a Casapulla

CASAPULLA – Nel corso della mattinata di giovedì, 5 marzo 2020, sono partiti i lavori nel Parco Moselli a Casapulla. Gli operai hanno provveduto a delimitare il cantiere con transenne e pannelli e a mettere in sicurezza l’intera area.

Sull’argomento è intervenuto il sindaco Renzo Lillo che ha affermato: «Saranno eseguiti i lavori previsti nel progetto di riqualificazione. I problemi in questo quartiere di Casapulla sono tanti; come già comunicato ai residenti del Parco Moselli puntiamo a ridare dignità all’intera zona. Per questo motivo è importantissimo aprire il cantiere il prima possibile. Saranno eseguiti i lavori, compresi i sottoservizi, necessari per la riapertura di via Baccaro e la sistemazione di parte di via Garibaldi. Dunque, saranno privilegiate le opere per la riqualificazione e messa in sicurezza della strade.

Tutte le economie derivanti dall’appalto rimarranno destinate ad opere occorrenti e necessarie per ridare dignità all’intero Parco Moselli».