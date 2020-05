Sopralluogo allo Stir di Santa Maria Capua Vetere, il Sindaco Mirra verifica la situazione dell’impianto

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Lo stato dei luoghi dello Stir è stato al centro della visita che martedì mattina il Sindaco Antonio

Mirra ha svolto presso l’impianto in compagnia del consulente all’ambiente Prof. Vincenzo De Felice.

Il sopralluogo è stato finalizzato a verificare quanto svolto dalla Gisec, società provinciale che gestisce l’impianto, sulla base delle richieste pervenute e fortemente sollecitate dall’amministrazione comunale sia in sede di riunione in Prefettura che in Commissione Ambiente presso la Regione Campania.

Al termine della visita, il Sindaco Mirra e il Prof. De Felice hanno potuto constatare un sostanziale svuotamento dell’impianto con una minima presenza di rifiuti che, nell’arco della stessa giornata, vengono trattati e smaltiti presso il termovalorizzatore di Acerra.

La Gisec ha avuto anche modo di relazionare circa la ripresa delle procedure, dopo l’emergenza

Covid, che riguardano le due importanti linee di intervento già previste: da un lato gli interventi relativi al miglioramento dell’intera fase di stabilizzazione della FUT (frazione umida tritovagliata), dall’altro l’implementazione dell’impianto antincendio sia attraverso l’integrazione di presidi già esistenti sia con l’installazione di termo camere per la rilevazione di fumi e incendi con l’aggiunta di sistema di spegnimento automatico.

Tali importanti tematiche saranno oggetto della Consulta Stir che il Sindaco Mirra ha previsto per il prossimo 4 giugno 2020 e subito dopo la conferenza dei servizi in Regione Campania del 28 maggio dalla quale si attende il via libera definitivo proprio al progetto di implementazione del sistema antincendio presso lo Stir.