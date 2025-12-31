Sospensione erogazione dell’ acqua

Casagiove. Lavori importanti ed urgenti per la sostituzione di un tratto di condotta idrica tra Viale Trieste, Via Torrino e via San Francesco, saranno eseguiti il prossimo VENERDÌ, 2 GENNAIO 2026 a partire dalle ore 8,00 e fino alla conclusione dell’intervento prevista per le 15,00 dello stesso giorno.

La complessità dei lavori, interessante la condotta principale, richiede sia, inevitabilmente, interrotta la erogazione del flusso idrico per l’intera durata dell’intervento.

Ai Cittadini, con l’invito a prevedere una provvista d’acqua utilizzabile nel tempo di mancata erogazione, le scuse per il disagio, purtroppo inevitabile.