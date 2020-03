Sospensione pagamento tributi locali, FI accoglie favorevolmente la decisione che avevano già chiesto al sindaco

SAN NICOLA LA STRADA – Riceviamo e pubblichiamo integralmente il comunicato stampa fattoci pervenire dal Coordinamento cittadino di Forza Italia di San Nicola la Strada relativa alla sospensione dei pagamenti dei Tributi locali, richiesta avanzata una settimana orsono dallo stesso partito berlusconiano: “Ancora una volta apprendiamo, con un briciolo di favorevole meraviglia, attraverso gli organi di stampa, che l’Amministrazione comunale a guida Marotta, decide di adottare una proposta analoga alla nostra.

Certo, la forma lascia a desiderare, ma in questo momento di grave emergenza, Forza Italia dà priorità al risultato. Evidentemente il Sindaco Marotta apprezza, in maniera pratica, questa nostra concreta collaborazione, che mette da parte la becera polemica politica partecipando in maniera fattiva alla vita amministrativa della nostra amata Città!

L’iniziativa di sospendere i pagamenti dei tributi locali, che con sbalorditiva coincidenza, l’amministrazione intende realizzare, e da noi condivisa e inviata al Sindaco in data 20 marzo rappresenta una misura a sostegno dei cittadini contribuenti che, in molti casi non sono in possesso di reddito fisso, con grande spirito di sacrificio, stanno rispettando i dettami normativi prestando attenzione a non far propagare il COVID-19.

Ancora una volta ribadiamo che Forza Italia, che è e sarà ferma opposizione di questa amministrazione, sosterrà ogni iniziativa tesa a superare l’emergenza da Coronavirus. In particolare quelle proposte coincidenti alla nostra azione politica. Il coordinamento cittadino di Forza Italia San Nicola la Strada”.