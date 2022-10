Sospesi gli allenamenti in casa Aversa causa Covid 19

Brutte notizie in casa Aversa la formazione aversana ha riscontrato diversi positivi nel gruppo squadra e ha deciso di sospendere gli allenamenti fino al 29 ottobre. Notizia che interessa anche la Casertana che dovrebbe affrontare L’Aversa pochi giorni dopo, adesso bisognerà capire se la sfida verrà regolarmente giocata oppure rinviata.

Questo il comunicato del Real agro Aversa:”La Società Real Agro Aversa comunica ai propri sostenitori che a causa di infezione da Covid 19 sono risultati positivi 14 unità del gruppo prima squadra, in mattina dopo una chiacchierata telefonica tra il presidente Pellegrino mister Carnevale e il direttore Sportivo Paolo Filosa si è deciso di sospendere gli allenamenti fino al 29.10.2022 .Ci sono momenti in cui il calcio giocato passa in secondo piano, oggi la priorità è la salute. Sicuramente torneremo più forti e vogliosi di prima”.