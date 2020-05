Sospeso fino a nuova deliberazione pagamento TOSAP per pubblici esercizi e fiera settimanale

SAN NICOLA LA STRADA – “Sospeso fino a nuova deliberazione il pagamento della TOSAP per i pubblici esercizi e la fiera settimanale”. È il provvedimento adottato dalla Giunta di San Nicola la Strada presieduta dal Sindaco Vito MAROTTA, per aiutare la ripresa dei titolari di pubblici esercizi, dopo lo stop causato dalla pandemia. Il provvedimento riguarda i titolari di pubblici esercizi che hanno già presentato e ottenuto la concessione all’occupazione temporanea o permanente di suolo pubblico con dehors o tavoli e sedie, compresi coloro che hanno già effettuato il pagamento per il periodo di sospensione dell’attività disposto dalla normativa emergenziale.

Si provvederà all’esenzione Tosap per il periodo di chiusura obbligatoria con la rideterminazione del dovuto e i successivi adempimenti. A coloro che hanno già effettuato il pagamento annuale, previa verifica della posizione tributaria, la somma eventualmente versata in eccedenza verrà rimborsata e o compensata.

L’esenzione, considerando che i provvedimenti di chiusura hanno interessato anche la fiera settimanale, varrà anche per i titolari di posteggio presso l’area interessata ed esclusivamente per le giornate di sospensione del mercato.

Oltre la sospensione del pagamento sarà consentito – gratuitamente ed in deroga ai regolamenti vigenti – l’aumento di occupazione temporanea di suolo pubblico nonché la nuova occupazione di suolo pubblico (previa richiesta all’ufficio Tributi e al SUAP, nel caso in cui non sia già stata autorizzata) derivante dagli obblighi relativi al distanziamento sociale sanciti dai DPCM emanati, salvo parere contrario della Polizia Municipale e dell’Ufficio Tecnico Comunale circa gli spazi da occupare ed esclusivamente per il periodo sancito dalla normativa emergenziale.

“Per la pandemia, sia il Governo che la Regione, hanno adottato a più riprese diversi provvedimenti normativi ed amministrativi” – dice la consigliera comunale delegata al Commercio Eligia Santucci – “volti ad evitare il diffondersi dell’emergenza ed a contenere gli effetti negativi che essa sta producendo sul tessuto socio-economico locale e nazionale che ha anche avuto ripercussioni organizzative ed economiche per imprese, commercianti, lavoratori e famiglie sannicolesi ai quali vogliamo andare incontro”.

“L’esecutivo dell’Amministrazione Comunale di San Nicola la Strada è già intervenuto in materia con le delibere di giunta nn. 30, 39 e 43 delle scorse settimane” – commenta il Sindaco Vito Marotta – “Della situazione emergenziale ad oggi non si hanno certezze circa la durata, è necessario quindi definire interventi che sostengano famiglie e soggetti economici del territorio riducendo obblighi e adempimenti e dando supporto ad eventuali situazioni di criticità in termini di liquidità.

Solo quando si avranno maggiori elementi circa la reale consistenza dell’impatto economico dell’emergenza su famiglie ed imprese del territorio, potranno essere definite misure più mirate di sostegno in termini di agevolazioni e/ o riduzioni”.