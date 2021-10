SPACCATURE ELETTORALI LISTE DI DEL GAUDIO IN APPOGGIO A ZINZI

CASERTA – Si va verso il ballottaggio nel capoluogo di terra di Lavoro di Caserta, una delle liste a sostegno di Pio del Gaudio, a tal proposito per quel che concerne questa decisione da parte della lista AUTONOMI E P.IVA, ha annunciato per il tramite il presidente Eugenio Filigrana con queste dichiarazione anche per tramite il social. “Domenica e lunedì noi Autonomi e Partite Iva a Caserta voteremo Zinzi come sindaco del centrodestra che si impegna a garantire occupazione, sviluppo, benessere collettivo e l’attivazione dello sportello di informazione, formazione e orientamento dedicato agli Autonomi ed alle Partite Iva”. Del resto, lo stesso presidente della lista Filograna, già in tempi non sospetti, aveva affermato che avrebbe sostenuto Zinzi nel caso in cui Del Gaudio non fosse arrivato al ballottaggio. Ora arriva la conferma dell’appoggio di questa lista al ballottaggio di Caserta che si terrà domenica prossima.