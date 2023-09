SPACCIO A CAIVANO ARRESTATI UN VENTIDUENNE DEL POSTO E UN TRENTASETTENNE DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Il comando provinciale dei Carabinieri di Napoli ha disposto quello che è stato un servizio a raggio largo a Caivano , perché sospettavano di un abitazione dove per troppo tempo e in alcune ore della giornata c’era troppo movimento.

Gli arrestati sono stati infatti un 22enne del posto , già noto alle forze dell’ordine e un 37 enne incensurato della provincia di Caserta , sono stati ritenuti responsabili di detenzione e spaccio di droga. I carabinieri di Caivano sono rimasti ben nascosti per seguire tutti i movimenti , ed è proprio lì che hanno notato il via vai di persone nei pressi di un’abitazione. In pochi istanti sono intervenuti circondando l’appartamento e sfondando la porta blindata, molti di loro hanno chiuso le vie di fuga ed altri ancora hanno continuato a rilevare i movimenti dalla strada , di fatti i due osservati nella speranza di cercare di mentire hanno gettato dal terrazzo posteriore alcuni borselli contenenti dosi di cocaina , crack e denaro per un totale di 295 euro.

I due pusher sono stati bloccati e arrestati ora sono in attesa di giudizio.