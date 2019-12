Sparanise – Con #Plant4Planet, Il Premio Roffredo d’Argento punta ad un futuro ecosostenibile

SPARANISE – Con l’iniziativa “#Plant4Planet” il Premio Roffredo d’Argento 2019, giunto alla quinta edizione, assume quest’anno una connotazione decisamente green e lancia un segnale concreto in tema di sensibilizzazione sulle tematiche climatiche ed ambientali. Il prossimo 28 dicembre 2019 nel teatro dell’Istituto “Semeria”, in occasione del conferimento del Premio Roffredo d’Argento a 34 cittadini casertani che si sono particolarmente distinti per merito, a tutti i premiati verrà donata una piantina di “pinus strobus” con la promessa di metterla a dimora il prima possibile.



L’iniziativa, lanciata dal giornalista Ilario Capanna, Promoter del Premio ha trovato la pronta disponibilità dell’amministrazione comunale nelle persone del vice sindaco Gaetano Di Maio e del Presidente del Consiglio comunale Fabio Monfreda che, di tasca propria, si sono subito attivati per reperire le piante ed offrirle per il nobile scopo.



“Quest’anno, oltre a conferire i premi, abbiamo deciso di promuovere questa iniziativa perché crediamo che possa rappresentare un vero e proprio atto d’amore concreto nei confronti della propria terra – spiega Capanna – che tanto ha dato a coloro che si apprestano a ricevere il giusto riconoscimento. Senza volere entrare in disquisizioni filosofiche e senza perdersi negli inevitabili e sterili risvolti politici, l’iniziativa punta, in modo molto semplice e concreto, a restituire ossigeno al pianeta. Meglio un albero in più che uno in meno”.