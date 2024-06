SPARI IN PIAZZA A POCHE ORE DAL VOTO

Colpi d’arma da fuoco esplosi in aria nel cuore della notte hanno scosso la tranquillità di Casal di Principe, poche ore prima delle elezioni comunali. L’episodio, che ha creato un clima di tensione nella comunità, è avvenuto in Piazza Mercato, dove un uomo con il volto coperto ha estratto una mitraglietta e ha iniziato a sparare in aria davanti a diverse persone presenti.

Il sindaco uscente, **Renato Natale**, ha espresso una ferma condanna dell’accaduto, sottolineando la gravità del gesto. “C’è qualcuno che vorrebbe portare indietro le lancette dei nostri orologi e farci rivivere i tempi bui di quando il territorio era occupato da forze criminali, dalla camorra: ma hanno sbagliato; questa città non vuole tornare indietro”, ha dichiarato Natale.

Per ribadire la presenza delle istituzioni e la legalità, Natale ha invitato tutti i candidati alla carica di sindaco e i loro sostenitori a unirsi a lui in Piazza Mercato alle 11:00. “Chi abita nella nostra piazza principale deve sapere che le istituzioni sono al loro fianco”, ha aggiunto il sindaco. “E se qualcuno ha pensato di intimorirvi sperando di allontanarvi dal vostro diritto e dovere di voto, dimostriamo subito che non possono riuscirci, e andiamo tutti a votare dalle 15 di oggi alle 23 di domani”.

L’invito di Natale è un chiaro segnale di sfida contro chiunque tenti di minacciare la democrazia e la legalità nel comune. Le reazioni politiche non si sono fatte attendere, con numerose condanne da vari schieramenti che hanno espresso solidarietà e sostegno per il rispetto delle istituzioni democratiche.

L’incidente ha evidenziato l’importanza della coesione sociale e della vigilanza delle istituzioni in un momento cruciale per la città. La risposta compatta dei candidati e della cittadinanza sarà fondamentale per dimostrare che la comunità di Casal di Principe è unita contro qualsiasi tentativo di intimidazione e violenza.

La giornata elettorale si preannuncia tesa ma determinata, con l’auspicio che la partecipazione dei cittadini alle urne possa ribadire la loro volontà di progredire verso un futuro libero da intimidazioni e dominato dalla legalità.