Speciale elezioni regionali 2020

Si voterà nella giornata di domenica 20 Settembre dalle 7.00 alle 23.00 e anche nella giornata di lunedì 21 settembre dalle 7.00 alle 15.00.

L’elettore domenica 20 e 21 settembre è chiamato a votare per le seguenti consultazioni:

referendum costituzionale confermativo del testo della legge in materia di riduzione del numero dei parlamentari,

Elezione regionale per il rinnovo del Consiglio Regionale e della carica di Presidente della Giunta Regionale

Elezione comunale per il rinnovo del Consiglio Comunale e della carica di Sindaco

Qualora si renda necessario ricorrere al turno del ballottaggio (per le elezioni regionali, per le elezioni comunali, o per entrambe), si tornerà al voto nella giornata di domenica 4 ottobre dalle ore 7:00 alle ore 23:00 e anche nella giornata di lunedì 5 ottobre dalle 7.00 alle 15.00.

Belvederenews vi aggiornerà sulle votazioni e sui risultati