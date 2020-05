Speranza per Caserta: e’ braccio di ferro con Michele De Florio

Caserta.Riceviamo e pubblichiamo la seguente nota stampa a firma dei Consiglieri Comunali Norma Naim e Francesco Apperti -gruppo Speranza per Caserta-

Si fa seguito alla convocazione della Conferenza dei Capigruppo prevista per il giorno 13 maggio p.v. alle ore 11, per informare che il Gruppo Consiliare “Speranza per Caserta” non parteciperà alla seduta, a meno che non sarà preventivamente comunicata la volontà, da parte della Presidenza del Consiglio, di predisporre un ordine del giorno che preveda, non solo l’”Emergenza Covid-19”, così come annunciato nell’email trasmessa ai Capigruppo l’8 maggio scorso, ma la discussione di altri argomenti, per i motivi di seguito esposti.

Il 14 febbraio lo scrivente Gruppo Consiliare, a causa della reiterata violazione del Regolamento delle Attività Consiliari, ha investito il Signor Prefetto di Caserta per chiedere l’esercizio del potere sostitutivo ex art. 39 TUEL, comma 5, finalizzato alla convocazione del Consiglio Comunale completamente inattivo dal mese di dicembre 2019, in quanto molte delle proposte depositate da oltre 1 anno non erano inserite all’ordine del giorno delle sedute consiliari, oppure benché inserite non erano discusse nelle sedute di riferimento, in quanto i Gruppi Consiliari di maggioranza facevano spesso mancare il prescritto numero legale in Aula.

Il Signor Prefetto è intervenuto tempestivamente con propria nota chiedendo chiarimenti ed invitando, al contempo, l’Amministrazione Comunale a ricondurre “la dialettica politica in seno agli organi elettivi a livelli di un proficuo e regolare confronto su tematiche di interesse pubblico”.

La S.V. ha convocato la Conferenza dei Capigruppo per il 19 febbraio e fissato la seduta di Consiglio Comunale per il 2 marzo 2020, ma anche in questa occasione non si è riusciti a completare la discussione su tutti i punti posti all’ordine del giorno, per mancanza di numero legale.

Nella successiva Conferenza dei Capigruppo, convocata il 9 marzo u.s., si è deciso di sospendere il Consiglio Comunale, a seguito dell’emergenza sanitaria legata al coronavirus.

Il 23 aprile la S.V. ha convocato una nuova Conferenza dei Capigruppo manifestando la volontà di convocare un Consiglio Comunale sull’emergenza sanitaria in corso, ma poi ha aggiornato la riunione a data da destinarsi, in attesa dell’emanazione del nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, atteso per il 4 maggio.

In quella occasione la Capogruppo di Speranza per Caserta, dr.ssa Norma Naim, ha dichiarato a verbale il proprio dissenso a convocare un Consiglio Comunale monotematico, rammentando le diverse proposte ancora da discutere e l’intervento del Signor Prefetto in merito alla questione, ma nonostante ciò ancora una volta è convocata un’ulteriore Conferenza dei Capigruppo, in cui si è già deciso aprioristicamente l’ordine del giorno da discutere, a dispetto delle esigenze dei singoli Gruppi Consiliari.

Infine, ha rammentato la possibilità di svolgere i Consigli Comunali, in modalità telematica, cui hanno usufruito numerosissime Amministrazioni locali, anche della nostra provincia, ma inspiegabilmente non il Comune capoluogo.

Il Gruppo Consiliare “Speranza per Caserta”, in conclusione, ribadisce – ancora una volta il rispetto del Regolamento delle Attività Consiliari – inserendo all’ordine del giorno del primo Consiglio utile anche le seguenti proposte, oltre ad eventuali ulteriori documenti che risultano depositati da altri Gruppi consiliari:

1) Mozione “Direttiva Bolkestein: fermare la procedura UE di notifica preventiva sui servizi pubblici locali” prot. n. 7674 del 21/01/2019 (ritirata nella seduta del 2 marzo per modifiche intervenute dopo il deposito al protocollo e ripresentata in data 6 marzo 2020 prot. n. 29934, con la parola d’onore del Presidente “di inserirla all’ordine del giorno del prossimo Consiglio”) ;

2) Mozione “Stop bombe per la guerra in Yemen” prot. n. 61982 del 24/05/2019

3) Mozione “Intitolazione Aula Biblioteca Giulio Regeni” prot. n. 124879 del 15/11/2019;

4) Mozione “Autonomia differenziata” prot. n. 13278 del 30/01/2020;

5) Proposta di deliberazione “Variante al Piano Regolatore Generale. Classificazione urbanistica dell’area ex MA.C.RI.CO.” acquisita al protocollo dell’Ente n. 61182 del 23/05/2019 e relativo sollecito prot. n. 111856 del 11/10/2019;

6) Richiesta convocazione Consiglio Comunale urgente sul digestore (Comunicazione del Sindaco al Consiglio Comunale) prot. n. 43232 del 22 aprile 2020;

7) Interrogazione “Protocollo d’intesa sulla realizzazione Centro di Cultura e sviluppo attività serica nel real sito Belvedere di San Leucio” prot. n. 42274 del 17/04/2020;

8) Interrogazione “Chiarimenti procedura digestore anaerobico da 40.000 t/a”, prot. n. 43954 del 27/04/2020;

9) Interrogazione “Proroga ECO.CAR.SRL” prot. n. 46441 del 6/05/2020.

I Cons. Comunali Dott.ssa Norma Naim e Ing. Francesco Apperti