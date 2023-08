SPETTACOLI AL CLUB INSIEME 2 : LA VENDETTA.

Di Sebastiano Devastato

“ Ah, a capa toij nun è bona!” . No, non è Paolo Caiazzo attraverso il suo più famoso personaggio , il Sig. Cardamone, l’amletico condomino di un non meglio specificato condominio napoletano che mi apostrofa in cotal guisa, no! E’ il proprietario del CLUB INSIEME , Sig. Enzo D. Grimaldi che nmi apostrofaattraverso MESSENGER, precisando, invero amabilmente, ma s’è fatto per celia,” che lui ha affittato il locale per gli spettacoli alla società SHOW LIVE Srls di Caserta, con sede in Napoli che ha organizzato gli eventi, il primo dei quali, con protagonista BIAGIO IZZO, in realtà aveva fatto registrare un incasso di 18000 euro, a fronte della vendita dei biglietti, circa 600, ma solo l’esborso per il cachet di BIAGIO ammontava a 15000 euro, dunque poco o nessun margine di guadagno della società, visto che poi dovevano pagare anche il fitto dei locali del CLUB INSIEME.” Gli stessi organizzatori della predetta società , sempre per Biagio IZZO all’arena dei pini sono riusciti a vendere 1500 biglietti. Lo spettacolo di Peppe IODICE è saltato perché gli organizzatori della SHOW LIVE, hanno litigato con la produzione per la tournée che prevedeva spettacoli anche a Villapiana, Maiori e Mondragone, al club insieme, appunto. Ma è saltata tutta la tournée. “Evidentemente-prosegue Grimaldi- il prezzo dell’artista non vale lo spettacolo”. “ Concordo con lei che si è trattato di una estate mediocre ( qui a Mondragone, nel complesso” . E va bbuò, Sig. Grimaldi ma allora a capa mija è ancora bona!”. Non risponde, speriamo bene. Alla prossima.