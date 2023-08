SPORT: A OTTOBRE L’INAUGURAZIONE DEL PALAZZETTO DI TUORO DEDICATO AGLI SPORT INDIVIDUALI

Sarà inaugurato a ottobre il palazzetto dello sport di Tuoro dedicato agli sport individuali,

struttura completamente ristrutturata dal Comune di Caserta grazie ai fondi del Bando

delle Periferie, che prevedono una complessiva riqualificazione del Parco Primavera.

Sono stati ultimati tutti gli interventi, quali la tinteggiatura delle pareti e dei soffitti, e il totale

rifacimento degli spogliatoi. Completati anche i lavori ai bagni, dove è avvenuta

l’apposizione delle docce e della rubinetteria, mentre sono stati montati gli infissi in tutti gli

ambienti.

Terminate anche le ultime opere da compiere, ovvero la collocazione della

pavimentazione sportiva (il taraflex) sui campi di gara e l’allestimento di spazi che saranno

utilizzati come sale in cui svolgere riunioni o realizzare eventi. Sono stati realizzati tutti i

sottoservizi ed è avvenuta la completa sistemazione degli spazi esterni alla struttura

sportiva.

Stamani si è svolto un sopralluogo nella struttura prossima all’apertura, che ha visto la

presenza anche dei vertici regionali e provinciali di uno degli sport individuali

maggiormente praticati, la ginnastica, che utilizzerà in maniera importante questo

palasport. Accanto al Sindaco di Caserta, Carlo Marino e all’Assessore ai Lavori Pubblici,

Massimiliano Marzo, infatti, erano presenti il Presidente regionale della Federazione

Ginnastica d’Italia, Aldo Castaldo, la componente del Direttivo Regionale, Barbara

Zagarella, il Delegato provinciale della Federazione Ginnastica, Carlo Senatore, il

Delegato provinciale del Coni, Michele De Simone, e il progettista che ha curato tutta

l’opera di rifacimento della struttura, Raffaele Fimmanò. Il sopralluogo è stato l’occasione

per constatare la conclusione di tutti gli interventi compiuti. Nel giro di poche settimane,

quindi, sarà possibile consegnare il palazzetto alla città.

“Siamo pronti ad aprire questa importante struttura, – ha spiegato il Sindaco di Caserta,

Carlo Marino – che inaugureremo a inizio ottobre con un evento di carattere nazionale

legato alla ginnastica. Qualche mese fa abbiamo annunciato alla città il piano relativo

all’impiantistica realizzato da questa Amministrazione e ora stiamo iniziando a vedere i

frutti del grande lavoro compiuto, che rappresenta una svolta per lo sport a Caserta.

Avremo presto tante strutture moderne ed efficienti, in grado di consentire ai cittadini di

poter praticare tutte le discipline sportive”.

“Giunge al termine un progetto – ha aggiunto l’Assessore ai Lavori Pubblici, Massimiliano

Marzo – sul quale abbiamo puntato molto, lavorando costantemente per recuperare una

struttura preziosa per la città e che abbiamo trovato in condizioni a dir poco critiche.

Grazie a questo palazzetto consentiremo alle tante società che operano sul nostro

territorio di offrire ai giovani la possibilità di allenarsi in uno spazio dotato di ogni

attrezzatura necessaria a praticare sport nella maniera migliore, anche a livello

agonistico”.