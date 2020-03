PIEDIMONTE MATESE – Sembrano stabili le condizioni del primo contagiato di Piedimonte Matese. A dar conferma è il primo cittadino di Piedimonte Matese, Luigi Di Lorenzo, che afferma, riferendosi al 63enne: “È in isolamento insieme alla famiglia. Sintomatico dall’11 marzo, da allora non è più uscito ed è stato in isolamento volontario“.