San Felice a Cancello. Si sono tenuti nella mattinata di oggi,nella chiesa di San Pietro Apostolo di Talanico i funerali di Angelo ,il ragazzo di 38 anni deceduto nella giornata di ieri. Molta solidarietà intorno alla famiglia dello sfortunato giovane molto conosciuto in città come una persona perbene. Il vuoto lasciato sarà incolmabile per tutti i suoi cari e tutti quelli che l’ hanno conosciuto.