Steel Bucks Caserta: il nuovo corso parte dal 1° Free Football Workout. Grande successo al Centro “Benedetta Ferone”.

CASERTA – Una domenica all’insegna dello sport, della formazione e del senso di comunità. Lo
scorso 12 aprile, la cornice del Centro Sportivo “Benedetta Ferone” di via M. Ruta ha ospitato il
1° Free Football Workout, un evento cruciale nel percorso di crescita degli Steel Bucks
Caserta.
L’iniziativa, concepita come uno stage formativo di alto livello e un Open Day per il reclutamento di
nuovi talenti, ha visto la partecipazione di numerosi atleti pronti a mettersi in gioco per le categorie
Senior e Under 15 in vista della stagione 2026/2027.
ECCELLENZA TECNICA: UN ALLENAMENTO IN STILE COLLEGE USA
Il cuore della giornata è stata la sessione di allenamento d’élite diretta dallo Special Trainer
Angelo Giannuzzi, ex Coach della Nazionale Italiana. Giannuzzi ha impostato il lavoro seguendo
i metodi dei grandi College americani: una prima fase di altissima intensità dove gli atleti sono
stati divisi in gruppi specifici per ruolo, lavorando separatamente sui fondamentali tecnici sotto
l’occhio vigile dei coach.
Questa impostazione analitica è poi confluita nella fase corale, dove i giocatori hanno messo in
pratica quanto appreso testando i primi schemi di gioco, dando prova di grande coordinazione e
spirito di squadra. A coadiuvare Giannuzzi in questa complessa gestione tecnica, un coaching
staff d’eccezione composto da B. Lieto (Express Napoli), F. Scarselletta (Wolves Roma) e dai
tecnici di casa Steel Bucks: F. De Vincentis, M. Conte, E. Orsomando e A. Di Giovanni.
ENTUSIASMO E SINERGIA
Ciò che ha colpito maggiormente è stata la risposta degli atleti: un entusiasmo contagioso ha
animato il campo per tutta la durata del workout. Si è respirato un clima di totale collaborazione
tra i veterani e i nuovi arrivati, facilitato dalla sinergia tra le franchigie partner Express Napoli e
Wolves Roma.
UN LEGAME INDISSOLUBILE CON IL TERRITORIO
Il workout non è stato solo sport, ma un momento di forte aggregazione sociale. Hanno onorato
l’evento con la loro presenza i fratelli Francesco e Pietro Guida, responsabili dell’Associazione
CasertAzione a testimonianza del legame tra la squadra e le istituzioni locali. Significativa anche
la partecipazione di Padre John Tufaro della Celebration Church, che ha sottolineato il valore
educativo e spirituale della disciplina sportiva.
A suggellare l’importanza della giornata e il prestigio dell‘evento sono stati i saluti in apertura della
manifestazione di G. Carozza, vicepresidente della Juvecaserta, società storica del basket
italiano e gemellata con gli Steel Bucks, che ha voluto far sentire la vicinanza di tutto il panorama
sportivo casertano.
IL TERZO TEMPO
Come da migliore tradizione, la giornata si è conclusa in un clima di festa con un buffet e il taglio
della torta celebrativa, simbolo ufficiale dell’inizio del “nuovo corso” degli Steel Bucks. Un
progetto che punta a rendere il football americano un pilastro sempre più solido dell’offerta
sportiva della città. Non bisogna dimenticare che l’evento si è svolto con il patrocinio di ASC-
Attività Sportive Confederate ed AFO (Alliance Football Organisation) ma anche grazie al
contributo di Truck Service Tires Salone Group vicino agli Steel Bucks fin dal loro primo evento nel
giugno del 2017.
L’appuntamento è ora sul campo del Centro Sportivo “B. Ferone” di via M. Ruta, Caserta il lunedì
dalle 20 alle 22 ed il giovedì dalle 19 alle 22 per l’inizio deg