Steel Bucks Caserta: il nuovo corso parte dal 1° Free Football Workout. Grande successo al Centro “Benedetta Ferone”.

CASERTA – Una domenica all’insegna dello sport, della formazione e del senso di comunità. Lo

scorso 12 aprile, la cornice del Centro Sportivo “Benedetta Ferone” di via M. Ruta ha ospitato il

1° Free Football Workout, un evento cruciale nel percorso di crescita degli Steel Bucks

Caserta.

L’iniziativa, concepita come uno stage formativo di alto livello e un Open Day per il reclutamento di

nuovi talenti, ha visto la partecipazione di numerosi atleti pronti a mettersi in gioco per le categorie

Senior e Under 15 in vista della stagione 2026/2027.

ECCELLENZA TECNICA: UN ALLENAMENTO IN STILE COLLEGE USA

Il cuore della giornata è stata la sessione di allenamento d’élite diretta dallo Special Trainer

Angelo Giannuzzi, ex Coach della Nazionale Italiana. Giannuzzi ha impostato il lavoro seguendo

i metodi dei grandi College americani: una prima fase di altissima intensità dove gli atleti sono

stati divisi in gruppi specifici per ruolo, lavorando separatamente sui fondamentali tecnici sotto

l’occhio vigile dei coach.

Questa impostazione analitica è poi confluita nella fase corale, dove i giocatori hanno messo in

pratica quanto appreso testando i primi schemi di gioco, dando prova di grande coordinazione e

spirito di squadra. A coadiuvare Giannuzzi in questa complessa gestione tecnica, un coaching

staff d’eccezione composto da B. Lieto (Express Napoli), F. Scarselletta (Wolves Roma) e dai

tecnici di casa Steel Bucks: F. De Vincentis, M. Conte, E. Orsomando e A. Di Giovanni.

ENTUSIASMO E SINERGIA

Ciò che ha colpito maggiormente è stata la risposta degli atleti: un entusiasmo contagioso ha

animato il campo per tutta la durata del workout. Si è respirato un clima di totale collaborazione

tra i veterani e i nuovi arrivati, facilitato dalla sinergia tra le franchigie partner Express Napoli e

Wolves Roma.

UN LEGAME INDISSOLUBILE CON IL TERRITORIO

Il workout non è stato solo sport, ma un momento di forte aggregazione sociale. Hanno onorato

l’evento con la loro presenza i fratelli Francesco e Pietro Guida, responsabili dell’Associazione

CasertAzione a testimonianza del legame tra la squadra e le istituzioni locali. Significativa anche

la partecipazione di Padre John Tufaro della Celebration Church, che ha sottolineato il valore

educativo e spirituale della disciplina sportiva.

A suggellare l’importanza della giornata e il prestigio dell‘evento sono stati i saluti in apertura della

manifestazione di G. Carozza, vicepresidente della Juvecaserta, società storica del basket

italiano e gemellata con gli Steel Bucks, che ha voluto far sentire la vicinanza di tutto il panorama

sportivo casertano.

IL TERZO TEMPO

Come da migliore tradizione, la giornata si è conclusa in un clima di festa con un buffet e il taglio

della torta celebrativa, simbolo ufficiale dell’inizio del “nuovo corso” degli Steel Bucks. Un

progetto che punta a rendere il football americano un pilastro sempre più solido dell’offerta

sportiva della città. Non bisogna dimenticare che l’evento si è svolto con il patrocinio di ASC-

Attività Sportive Confederate ed AFO (Alliance Football Organisation) ma anche grazie al

contributo di Truck Service Tires Salone Group vicino agli Steel Bucks fin dal loro primo evento nel

giugno del 2017.

L’appuntamento è ora sul campo del Centro Sportivo “B. Ferone” di via M. Ruta, Caserta il lunedì

dalle 20 alle 22 ed il giovedì dalle 19 alle 22 per l’inizio deg