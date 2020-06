Stefano Caldoro è il candidato Presidente Regione Campania per la coalizione del centrodestra

NAPOLI – In merito alla candidatura di Stefano Caldoro nella coalizione di centro-destra della Campania registriamo le dichiarazioni di Lopa – Catapano e Lopa, esponenti partenopei di Fratelli d’Italia che si dicono soddisfatti della candidatura di Caldoro: “È un Presidente che parla a tutto il popolo della Campania, Caldoro è un ottimo candidato per la Regione Campania, perché ha maturato esperienza specifica di organizzazione e di rappresentanza.

Fare il rappresentante di un partito storico, fondatore della Repubblica, è un’esperienza molto formativa. In più ha una cultura sociale che può parlare a tutto l’elettorato, non solo a quello di centrodestra ma anche a quello di centrosinistra. Sicuramente potrà risollevare le sorti della Campania per ripartire nell’era del Covid-19.

Ma ci auspichiamo che Stefano faccia una seria e attenta riflessione sui punti che non si sono realizzati nella consiliatura che lo vide già Presidente ed uscire dalla morsa degli assertori del “cerchio magico” e dare ascolto e fiducia alle realtà radicate con una nuova e rinnovata classe dirigente, presente sul territorio, libera da compromessi che possono rappresentare quella nuova energia e linfa vitale per vincere la competizione elettorale per dare una nuova governance al territorio, che sappia risolvere le problematiche dei cittadini e creare nuove opportunità socio-economiche”.

Cosi gli esponenti del Partito di Giorgia MELONI, Fratelli d’Italia, Alfredo CATAPANO, Responsabile Provinciale Dipartimento Commercio e PMI, Nello SAVOIA, Presidente Provinciale e Rosario LOPA, esponente della Destra Sociale Campana.