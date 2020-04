Stefano Mariano FDI chiede chiaramenti al Sindaco Marino sui buoni spesa

Caserta. Consigliere Comunale Stefano Mariano,ancora una volta chiede dei chiarimenti al Sindaco Carlo Marino,in merito alla distribuzione dei buoni spesa emessi dal Comune di Caserta, come è previsto dall’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n.658, 29 /3/2020.

Nonostante l’ultimo giorno utile per richiedere i suddetti buoni spesa, sia stato lo scorso 6 aprile, ad oggi l’erogazione totale degli stessi, non è ancora stata completata.

Come si evince dalle dichiarazioni pubblicate sulla pagina fb del Comune, l’iter per la distribuzione ai 1814 nuclei familiari, aventi diritto, si è concluso. Quindi dal giorno seguente, cioè il 17 aprile è partita di fatto l’erogazione, attraverso la casella mail o addirittura in versione cartacea.

A questo punto, la domanda sorge spontanea: ” Come mai, dopo diciassette giorni, ci sono ancora molte famiglie, presenti nelle liste, degli aventi diritto, che non hanno ancora percepito alcunchè??

Di certo era un ‘utopia pensare, di poterli distribuire entro il periodo delle festività pasquali, ma arrivare al 23 aprile e non aver ancora dato ciò che sembra un piccolo segnale d’aiuto,ma per molti significativo , è davvero ingiustificabile.

Ricordo al Sindaco Marino, che i nuclei familiari, che sono stati costretti a richiedere questo obolo, non l’hanno fatto nè per truffare o per speculare, ma solo ed unicamente x assoluta necessità ed in certi casi calpestando la loro dignità.

La tragedia socio/economica, che si è abbattuta sulla nostra città, è di gran lunga peggiore di quella sanitaria.

Non si può e non si deve perdere tempo, tempo prezioso, quando in ballo ci sono delle necessità improcrastinabili, che stanno mettendo a dura prova l’esistenza, la vita, delle persone, i suoi concittadini.

Per cui certe dinamiche, indubbiamente poco etiche, adottate da alcuni, per dubbi interessi, che vanno a rallentare ed a confondere la macchina burocratica del Comune, a discapito del prossimo, vanno cassate senza pietà!

Il Consigliere Comunale Mariano, esorta fortemente il Sindaco e l’Amministrazione tutta, ad essere solerti nell’ottemperare quanto prima, l’elargizione dei buoni spesa e di avere nei confronti della cittadinanza, una maggiore attenzione, in particolar modo per le fasce più deboli, considerando il terribile momento che stiamo vivendo!