“Storia in transito”, dal 26 ottobre giornate di studio e divulgazione con la rassegna storica e archeologica giunta alla sua seconda edizione

Falciano del Massico. Giornate di studio e divulgazione alla scoperta di ville, templi e anfiteatri che insistono sul territorio con “Storie in Transito”: una serie di appuntamenti in diretta, il primo dei quali è in programma giovedì 26 ottobre, alle ore 21, sulle piattaforme dedicate “CampaniaFelix” e “Casertasera.it”.

Saranno oggetto di divulgazione -nell’ambito di una rassegna storica e archeologica– gli studi sul mausoleo romano, detto Torre del Paladino, una realtà per lungo tempo non valorizzata e che l’Amministrazione Comunale, con l’Assessorato alla Cultura, intende promuovere.

Ci saranno incontri via web con famosi esperti che tratteranno di Federico II e i castelli della Campania del nord ; del dialetto falcianese ; della devoluzione del feudo massicano, per giungere al periodo del brigantaggio nel mandamento.

Elemento caratterizzante della rassegna alla sua seconda edizione, che quest’anno si occuperà dei siti archeologici stanti sul territorio e non meno della vita e quotidianità nell’Ager Falernus, l’inserimento di una nuova rubrica “La bottiglia Falerno”: dedicata alla vigna e al vino, sarà un’occasione per viaggiare insieme fra storia e attualità con le cantine che avranno modo di esporre ed esaltare le qualità di una loro bottiglia.

“Un modo-riferisce il curatore della rassegna- per promuovere una tipicità del territorio qual è quella rappresentata dalla produzione del Falerno”.

In diretta web -con un nuovo appuntamento che si terrà ogni 15 giorni- e grazie alla presenza di un sommelier si degusterà la migliore bottiglia della cantina .

Si inizia il 3 novembre con la partecipazione dell’Azienda vitivinicola Tenute Bianchino.