Caserta-Il 27 dicembre, a partire dalle 18:30, via San Carlo si trasforma in un grande spazio urbano condiviso grazie a STRADAPERTA – Festa dell’Emigrante, una giornata di arte, musica e partecipazione che anima il quartiere con creatività e incontro. A causa di alcuni imprevisti tecnici, molte attività si svolgeranno nel Park San Carlo (via San Carlo 106), ma l’evento è interamente confermato.

Stradaperta è una festa popolare che attraversa linguaggi diversi: teatro, pittura, fotografia, street art, laboratori e musica dal vivo. Una vera e propria galleria a cielo aperto che invita cittadini e visitatori a vivere la strada come luogo di relazione e scambio.

Il programma è ricco e pensato per tutte le età:

Spettacoli teatrali per grandi e piccoli

per grandi e piccoli Mercatini di artigianato e second hand

di artigianato e second hand Mostre d’arte e fotografia , murales e installazioni

, murales e installazioni Laboratori interattivi e attività per bambini

e attività per bambini Giochi, scacchi, truccabimbi e tante sorprese

e tante sorprese Musica dal vivo con band e dj set fino a tarda notte

→ 17:30 “Cateri” – spettacolo teatrale per bambini (6+) · Park San Carlo 106

→ 18:00 Mercatini di Natale (artigianato e second hand) · Park San Carlo 106

→ 18:30 Truccabimbi e “Fai il tuo reclamo a Babbo Natale” · Park San Carlo 106

→ 19:00 Mostre diffuse: Chroma – Percorsi pittorici · Con la faccia al sole e gli occhi chiusi · Mater Matute

→ 19:00–23:30 La pesca dei diritti

→ 19:00 Mappa del cuore – laboratorio interattivo

→ 20:00–22:00 Scacchi on the road

La sera, dalle 21:30, la festa si accende con tre palchi e tre atmosfere diverse:

• Park San Carlo: White Gweedo · Stevia · Aldolà Chivalà

• Dubai: Eye.socket · Mario Signore (Mono Club) · Lovesosa (Magnolia 808)

• Galileo: Queer and now – intersection int’a selection by Zambrix (21:30–notte)

→ Murales di Trisha Palma

STRADAPERTA non è solo festa, ma anche spazio di riflessione. Durante la giornata si terrà l’incontro “Cronache della Palestina” con Sergio Galasso e Michele Giorgio: un dibattito urgente su genocidio e occupazione, tra interessi globali e movimenti di resistenza. Un invito ad ascoltare, informarsi e partecipare attivamente.

L’associazione Galileo

L’evento è organizzato da Galileo Circolo ARCI, casa di quartiere e spazio dei diritti nel cuore di Caserta. Galileo nasce dall’attivismo volontario di persone che vivono e attraversano quotidianamente la città, ascoltando i bisogni di chi resta e di chi spesso è costretto a partire per mancanza di opportunità.

Con sede in via San Carlo 128, Galileo è una portineria di quartiere: un luogo fisico e sociale dove si costruiscono relazioni, servizi di prossimità e attività culturali. Laboratori, dibattiti, doposcuola gratuito, orientamento ai servizi, momenti di confronto tra associazioni e il RAB – bar alla rovescia sono alcuni degli strumenti con cui l’associazione contrasta solitudine, povertà educativa e disuguaglianze sociali.

Galileo è uno spazio privato vissuto come bene pubblico, un punto di riferimento che promuove inclusione, partecipazione e futuro condiviso.