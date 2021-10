SUICIDIO DI UNA GIOVANE DONNA SENZA UN PERCHÈ

Giuseppe Alviti nelle guardie giurate altro omicidio di Stato?

Si è suicidata ieri E.M, di 44 anni, Guardia Giurata. La giovane si è tolta la vita con la pistola d’ordinanza a Gimigliano, Catanzaro. Grande sgomento tra parenti e amici che perdona una donna “dolce e gentile”. Anche Spirlì la ricorda con un messaggio su facebook: “Arrivederci, Emanuela. Anche se con un dolore lancinante che ferisce il cuore, Ti voglio ricordare sorridente, gentile, affettuosa. Non Ti dimenticherò mai”.

Grande attenzione e vicinanza alla famiglia della Gpg suicidata è stata manifestata dal Presidente nazionale associazione guardie particolari giurate Giuseppe Alviti che ha rimarcato e sottolineato che invieranno notizie d informazione alla Procura locale onde appurare se la stessa fosse stata messa in condizione psicologica precaria per turni e condizioni lavorative.

È da tempo che, aggiunge il noto sindacalista napoletano, denunciamo che questi suicidi sono più omicidi di Stato che atti lesionistici in quanto sulle guardie giurate c’è oltre una mattanza sociale un silenzio assassino del governo Italiano che non tutela dignitosamente con tutele giuridiche dovutr degli gli operatori tutti del settore delle guardie particolari giurate.

Un gesto, apparentemente senza un perchè cosa spinge queste persone a togliersi il dono più prezioso che abbiamo ??? La vita andrebbe vissuta nonostante i problemi, ma chi siamo noi per giudicare? Che la terra sia lieve a questa giovane guardia giurata che speriamo lassù abbia trovato la pace che in terra non trovato