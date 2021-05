Tanti auguri al Dott. Pasquale Mastrobuono per la Laurea in Economia, Finanza e Mercati

SAN NICOLA LA STRADA – Tanti auguri al Dott. Pasquale Mastrobuono che si laurea, presso il dipartimento di economia dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, in economia, finanza e mercati discutendo una tesi in Valutazione d’azienda dal titolo: “La valutazione dei beni immateriali. Il caso della Nord Dolciaria s.p.a.“.

Tanti sono gli auguri da parte dei suoi cari, amici e dalla redazione di BelvedereNews per il grande traguardo raggiunto da questo giovane dottore.