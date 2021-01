Tanti auguri Giulio!

Oggi è un giorno speciale e non poteva passare inosservato. Fortunatamente è capitato di domenica così tutti avranno un minuto per fare gli auguri a Giulio per i suoi primi 60 anni.

Giulio a Maddaloni è una vera e propria istituzione. Con la sua famiglia gestisce un bar che è diventato un punto di riferimento in città. Se dici il nome del bar, magari molti non capiscono, ma se dici: ” ci vediamo da Giulio” tutti sapranno dove raggiungerti.

Da Giulio non si va solo per il caffè o per l’aperitivo, ci si dà anche appuntamento per incontrare una persona, si passa magari solo per un saluto veloce o per fare due chiacchiere in spensieratezza. E lui è lì, dietro al bancone o in piedi sulla veranda, con il suo sorrise accogliente, disponibile come pochi a dedicarti un pò del suo tempo tra un caffè e un succo, mentre inforna cornetti o è intento a sistemare le bevande.

“Giulio il barista, con il caffè ti fa accendere la vista, nel bar in sua compagnia ti fa felice la vita.” Questa l’ affettuosa dedica degli amici, che riassume come Giulio affronta da anni il suo lavoro e la sua vita, che sono per lui un tutt’uno.

Perciò, nel giorno del suo compleanno, tutti gli amici e i clienti, oltre a raggiungerlo telefonicamente o passando al bar per gli auguri, hanno voluto qualcosa che rimanesse come ricordo di questa giornata.

E visto che non ti possiamo fare la festa, ti mettiamo sul giornale ! Scherzi a parte, i festeggiamenti sono solo rimandati; intanto virtualmente, in questo articolo ci siamo tutti, a cantare “Buon compleanno Giulio!” Ti vogliamo bene!