Teatro/Scuola Folli Idee, aperte le iscrizioni ai corsi per bambini, ragazzi e adulti

Falciano del Massico. «Una nuova esperienza di cultura, di vita e socialità! L’ impegno continua nel dare il meglio ai nostri ragazzi e a quanti desiderano trascorrere momenti di grande professionalità artistica e umana».

Un meraviglioso mondo, dunque, attende bambini, adolescenti e adulti con l’inaugurazione dei corsi previsti dalla Scuola di Teatro gestita dall’Associazione Folli Idee con il responsabile Antonio Nardelli, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Falciano.

L’iniziativa tende a fornire alle famiglie un valido apporto alla crescita e alla formazione dei ragazzi, mentre per i grandi un’opportunità per tutte le potenzialità previste dai corsi.

“Fate frequentare i bambini e i ragazzi. Si divertiranno” è l’invito rivolto alle famiglie nel ricordare l’appuntamento per lunedì 9 ottobre, ore 17:30, presso i locali del Museo Civico.

A seguire gli altri corsi per gli adulti.

Partecipare sarà l’occasione per intraprendere anche un percorso di socialità alternativa e un interessante momento per quanti aspirano alla carriera teatrale e cinematografica.

“Dalle piccole cose nascono le grandi opportunità”.