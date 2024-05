È tempo di finali per le formazioni giovanili della Decò Juvecaserta 2021. La formazione di coach Ciro Dell’Imperio, dopo essersi aggiudicato anche il confronto di ritorno con Avellino per 66-57 (Donaddio, Merola, Ferraro 11, Vaccaro, Pagano 27, Palmiero 2. Pisapia 16, Pani, Biccardi, Petrella, Tartaro 10), cercherà il titolo regionale nella finale programmata per domenica contro i pari età di Castellammare di Stabia. Il campo prescelto per l’ultimo atto regionale del campionato è quello del palasport di Giugliano dove la palla a due sarà alzata alle 20.30. La vincente della finale, oltre al titolo regionale, acquisirà il diritto alla fase interzonale; diritto che, invece, la perdente dovrà ricercare attraverso uno spareggio con la squadra vincente del campionato under19 del Molise.

I primi a scendere in campo, però, saranno i cestisti più giovani della Decò Juvecaserta 2021, quelli impegnati nei campionati under13 ed under15.

Per il raggruppamento gold dell’under13, la formazione bianconera di coach Fabio Mezzullo sarà impegnata domani, sabato, nella Tendostruttura di Portici in semifinale con l’Uniobasket Maddaloni (ore 18.30); a seguire l’altra semifinale tra il quintetto locale ed il Pick&Roll. Domenica, nello stesso campo ed orari, le finali regionali.

Scenderà in campo alle 20,30, invece, la formazione under13 propaganda affidata a coach Mario Vitalone. Anche queste final four partiranno domani, sabato, nel palasport di Cercola con i casertani che avranno di fronte proprio la squadra locale. Il quintetto casertano nel suo ultimo impegno della seconda fase ha agganciato al primo posto la formazione dell’Angel Marcianise con il punteggio di 51 -34 (Assirelli 2, Della Contrada 10, Rienzo 1, Orsomando 6, Cappa Spina 1, Acampora, Di Lillo, Napolitano 4, Corsetto 21, Cardi 2, Imparato 2, Ricciardi 2). L’altra semifinale prevede il confronto tra l’Angel Marcianise e Pomigliano. Domenica, poi, sempre al palasport di Cercola, le due gare di finale.

In attesa della definizione delle date delle final four del campionato under14, il quintetto di Amedeo Piantadosi dell’under15 sarà impegnato sempre domani, sabato, nella palestra della Fondazione Cino di Napoli per la fase conclusiva della coppa Campania. I bianconeri cercheranno il pass per la finale (ore 17.00) contro il Pozzuoli. L’altra semifinale vedrà di fronte Secondigliano e Pall. Picentia. Domenica le finali.

È ancora ai quarti di finale, infine, il campionato under17gold con i bianconeri di coach Nicola Liguori che cercheranno il passaggio alle final four nello scontro con l’Uniobasket Maddaloni. Mercoledì 22 la gara di andata al palasport Angioni-Caliendo, venerdì 24 il ritorno al Palapiccolo.