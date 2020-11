Tenta furto al negozio Mediaworld del Centro Campania. Arrestato

I Carabinieri del Nucleo Operativo – Sezione Radiomobile della Compagnia di Marcianise, hanno arrestato un uomo classe 77, perché responsabile di furto aggravato presso il negozio “Mediaworld” del Centro Commerciale “Campania”. L’uomo è stato notato dal personale dipendente del negozio mentre si aggirava tra gli scaffali prelevando la merce esposta. Ha poi rapidamente guadagnato l’uscita ed è stato subito raggiunto dai militari dell’Arma, in circuito per i servizi di prevenzione dei reati predatori, nel frattempo allertati dagli addetti alla vigilanza. La perquisizione sulla persona e sul veicolo ha consentito di rinvenire 2 tablet e 3 cellulari smartphone. E’ stato, inoltre, riscontrato che l’arrestato aveva asportato la merce esposta recidendo con un taglierino i cavetti antifurto. Il controllo esteso all’autovettura ha consentito di rinvenire uno smartphone da poco prelevato e di accertare che il ladro aveva coperto il numero di targa della propria autovettura al fine di eludere il sistema videosorveglianza del parcheggio. La refurtiva, per un valore di euro 1650,00, è stata restituita alla parte offesa.