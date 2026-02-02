Tentano di investire i carabinieri, 2 denunce

Nel tardo pomeriggio di ieri, 1° febbraio 2026, i Carabinieri della Stazione di Pietramelara hanno denunciato in stato di libertà due persone per gravi violazioni di natura penale e amministrativa.

Intorno alle ore 19.00, i militari dell’Arma erano impegnati in un posto di controllo alla circolazione stradale in piazza San Rocco a Pietramelara. In tale circostanza, veniva intimato l’alt a un’autovettura Fiat Tipo di colore marrone che, nel tentativo di sottrarsi al controllo, effettuava una manovra improvvisa e particolarmente pericolosa, tentando di investire i militari dell’Arma per poi darsi alla fuga.

L’autovettura, al termine di un breve inseguimento, veniva comunque raggiunta e fermata in condizioni di sicurezza. Alla guida è stato identificato un 28enne di origini indiane, residente ad Aprilia, risultato privo di patente di guida poiché mai conseguita. A bordo del veicolo viaggiava anche una sua connazionale di 27 anni, risultata irregolare sul territorio nazionale.

I successivi accertamenti hanno permesso di appurare che il veicolo era sprovvisto della prescritta copertura assicurativa obbligatoria e che le targhe apposte risultavano abbinate a un altro mezzo, intestato a un soggetto residente in provincia di Latina e non segnalato come oggetto di ricerca nelle banche dati.

L’Autorità Giudiziaria è stata informata dai Carabinieri della Stazione di Pietramelara.