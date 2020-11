TERESA DELL’AQUILA MUORE A SOLI 37 ANNI

Muore Teresa Dell’aquila a soli 37 anni, la donna non ce l’ha fatta a sconfiggere il male del secolo. Lascia il marito Antonio, la figlia Noemi e i parenti. E’ deceduta nella sua casa in via Vittorio Emanuele. I funerali verranno svolti domani 30 novembre 2020 nella chiesa di San Marcello Martire nella frazione di Caturano. La famiglia di Teresa già provata per la morte della piccola Chiara nel 2015, in seguito ad una insufficienza cardiorespiratoria all’ospedale di Caserta. Il pediatra Eugenio De felice , per la morte della piccola Chiara sta ancora rispondendo per omicidio colposo.