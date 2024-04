Termina con successo la I edizione del Concorso Artistico Letterario organizzato dalla Pro Loco Città di Caserta Aps e dall’Associazione Artando APS.

Il Concorso Artistico Letterario “Attualità e influenza dell’opera di Luigi Vanvitelli” alla sua prima edizione, ha avuto epilogo sabato scorso 13 aprile 2024 ed ha riscosso, in termini di partecipazione, notevole successo. Alla rassegna hanno aderito otto Istituti Scolastici di cui uno proveniente da Spadafora in Provincia di Messina per le Sezioni A1 (saggio breve) e A2 (elaborato grafico); settantadue tra Poeti e Scrittori provenienti da ben quattordici Regioni d’Italia per le Sezioni B (poesia in lingua) – C (poesia in vernacolo) e D (racconto breve). Nella cerimonia, tenutasi presso l’Auditorium della Provincia di Caserta, sono stati premiati gli otto Istituti ed i primi dieci classificati delle Sezioni B – C e D.

La manifestazione, di alto valore culturale, è stata patrocinata:

dal Consiglio Regionale della Campania, dalla Provincia di Caserta, dal Comune di Caserta, dall’Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli – Dipartimento di Lettere e Beni Culturali e dall’U.N.P.L.I. – Comitato Regionale della Campania.

L’organizzazione ringrazia il Presidente del Consiglio Regionale della Campania, On.le Gennaro OLIVIERO, che ha fatto sentire la propria vicinanza e quella del Consiglio Regionale facendo pervenire targhe e medaglie per i premiandi.

Sponsor della manifestazione sono stati:

TENUTA FONTANA, AMOROSO CONCORSI, ANTONUCCI VIVAI GARDEN, ENOTECA IL TORCHIO e AMOROSO CONCORSI.

Tutti i premiati hanno ringraziato pubblicamente la Pro Loco Città di Caserta APS e l’Associazione Artando Aps, sia per l’accoglienza ricevuta sia per i premi ricevuti.

Coloro che provenivano da altre città hanno affermato di essere stati particolarmente felici, nell’occasione, di aver avuto anche l’opportunità di visitare la Reggia, il Borgo medievale DI Casertavecchia ed il Belvedere di Sn Leucio. Alcuni, intervistati, hanno affermato “è stata una vera full immersion nella cultura ed eccellenza Casertana”.

I premi concessi sono stati:

manufatti in seta di San Leucio (eccellenza casertana), vini pregiati offerti dalla Tenuta Fontana, targhe e attestati di partecipazione per tutti i convenuti.

Ad accogliere gli ospiti nella “hall” dell’Auditorium sono stati gli allievi del Liceo Artistico di San Leucio di Caserta e quelli dell’Istituto Alberghiero “G. Ferraris” di Caserta.

Inoltre, ad intrattenere il pubblico

intervallando la declamazione delle poesie finaliste, si sono esibiti la band del Maestro Antonio Corvino che ha animato la sala con brani classici della canzone napoletana; e, a seguire, la cantante Angela Landino che, con la sua voce strepitosa ha interpretato in modo brillante, canzoni di Mia Martini e Fiorella Mannoia.

In sala, tra il numerosissimo pubblico, sono stati presenti ospiti illustri quali:

il Dott. Vincenzo Battarra, Assessore alla Cultura del Comune di Caserta, che ha portato il saluto dell’Amministrazione;

il Prof. Domenico Proietti Docente di LINGUISTICA ITALIANA presso l’Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli” – Dipartimento di Lettere e Beni Culturali, Presidente della Giuria che ha valutato le opere pervenute;

il Generale Ippolito GASSIRA’, Presidente dell’U.N.U.C.I. – Sezione di Caserta;

il Generale Elia RUBINO, Presidente dell’Associazione Arma Aeronautica – Sezione di Caserta;

il Dott. Tony LUCIDO, Presidente Regionale, per la Campania, dell’U.N.P.L.I. (Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia);

Il Presidente della Pro Loco Generale Giuseppe Ianniello ha espresso i sentimenti di compiacimento per tutti i partecipanti, in particolare agli allievi dei vari Istituti partecipanti, invitandoli ad aderire anche alle future edizioni del concorso e, allo stesso tempo, di fare azione di diffusione dell’iniziativa nelle Regioni di provenienza affinché il Concorso si estenda, sempre più, sul territorio nazionale.

Di seguito le varie classifiche:

Classifica della Sezione A1 “Saggio Breve”:

1° I.C. MADDALONI 2 – Plesso A. DE GASPERI – VALLE DI MADDALONI

2° LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO SPADAFORA (ME)

3° ISIS “GALILEO FERRARIS” CASERTA (ex aequo)

3° I.S.I.S. “V. DE FRANCHIS” PIEDIMONTE MATESE (ex aequo)

Classifica della Sezione A2 “Elaborato Grafico”:

1° Istituto Tecnico FERRARIS/Liceo Artistico BUCCINI – MARCIANISE (ex aequo)

1° LICEO ARTISTICO STATALE SAN LEUCIO – opere “sculture” (ex aequo)

2° CONVITTO NAZIONALE STATALE “G. BRUNO” – MADDALONI

Menzioni Speciali:

Liceo Artistico “L. DA VINCI” – AVERSA

LICEO ARTISTICO STATALE SAN LEUCIO – opere “foto”

I.C. MADDALONI 2 – Plesso A. DE GASPERI – VALLE DI MADDALONI

Classifica per la Sezione B “Poesia in Lingua”:

1° Baldinu Stefano

2° Liberatore Elisabetta

3° Muscardin Rita

4° De Roma Emilio – Premio Università della Campania “L. Vanvitelli”

5° Catalano Pietro – Premio Pro Loco Città di Caserta APS

6° Patruno Gabriele – Premio Consiglio Regionale della Campania

7° Pesola Silvana – Premio Provincia di Caserta

8° Di Francesco Luisa – Premio Comune di Caserta

9° Peressini Stefano – Premio U.N.P.L.I. Campania

10° Bono Angela – Premio Marco Misefari

Classifica della Sezione C “Poesia In Vernacolo”:

1° Dottore Grazia

2° Perrone Cetti

3° Gentiletti Luciano

4° Zeverino Giovanni – Premio Università della Campania “L. Vanvitelli”

5° Del Gaudio Enrico – Premio Pro Loco Città di Caserta APS

6° Iannone Ciro – Premio Consiglio Regionale della Campania

7° La Cava Paolo – Premio Provincia di Caserta

8° Sbarra Andrea – Premio Comune di Caserta

9° Patruno Gabriele – Premio U.N.P.L.I. Campania

10° Venafro Giovanni – Premio Marco Misefari

Classifica della Sezione D “Racconto Breve”:

1° Raniero Pietro

2° Andreani Gabriele

3° Montanaro Mariateresa

4° Frola Franco – Premio Università della Campania “L. Vanvitelli”

5° La Rocca Tiberio – Premio Pro Loco Città di Caserta APS

6° Luongo Marco – Premio Consiglio Regionale della Campania

7° Prili Fabio – Premio Provincia di Caserta

8° Muscardin Rita – Premio Comune di Caserta

9° Mazzarelli Rito – Premio U.N.P.L.I. Campania

10° Vatteroni Emma – Premio Marco Misefari (ex aequo)

10° Paradiso Santina – Premio Marco Misefari (ex aequo)

Al termine delle premiazioni, tra l’entusiasmo e la soddisfazione di tutti i partecipanti, il Presidente Ianniello ha invitato tutti al sobrio rinfresco predisposto all’ingresso dell’Auditorium.