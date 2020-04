Terminata la raccolta fondi organizzata dal giocatore della casertana Angelo D’ Angelo

Non solo un grande giocatore in campo ma sopratutto un grande uomo fuori, nelle ultime ore e terminata l’asta che aveva organizzato Angelo D’Angelo, con il ricavato che andrà ad alcuni ospedali campani da lui scelti. Alla fine verranno donati circa 4,725 euro, proprio il giocatore Rossoblu attraverso i social ha voluto ringraziare tutti.

“Quando decisi di aprire questa asta solidale, sentivo la responsabilità di fare qualcosa di concreto per il bene comune. In questi giorni di emergenza, quando ad essere contagiosa è stata la solidarietà, mai distanza ci ha reso più uniti. Abbiamo raccolto € 4.725, tutti destinati agli ospedali campani da me scelti. Un’ importantissima partecipazione sociale che ha visto donazioni provenire anche da oltre oceano. Voglio perciò ringraziare tutti coloro che hanno abbracciato questa iniziativa, tutti gli amici che con calore mi hanno sostenuto. Grazie all’associazione “@onluslive “, collaborazione fondamentale, che ha permesso di realizzare tutto questo. Il grazie più grande però, va a tutti coloro che hanno donato e che si sono aggiudicati le mie maglie del cuore. Grazie, grazie e ancora grazie soprattutto perché, fin dal primo istante, mi avete fatto sentire che valeva la pena farlo.