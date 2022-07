Terra dei fuochi/ la Consulta interistituzionale ha organizzato una nuova assemblea dei sindaci a luglio per sottoscrivere il regolamento della medesima. In agenda un report sui drammi causati dal fenomeno.

Si è infatti svolta martedì 28 giugno una nuova riunione della Consulta interistituzionale e intercomunale contro la Terra dei Fuochi. Al vertice, svoltosi nel Comune di Caivano, hanno preso parte il sindaco di Carinaro Nicola Affinito, il vicesindaco di Giugliano Anna Savarese, il primo cittadino di Caivano Enzo Falco, don Antonio Cimmino per la Diocesi di Aversa e Raffaele Pacilio per il Comitato Kosmos. Gli intervenuti, in rappresentanza dei 39 Sindaci della area giuglianese ed aversana, della curia diocesiana e delle associazioni ambientaliste, hanno convenuto di indire, su input delle fasce tricolori di Carinaro e Giugliano, un’assemblea dei sindaci per il giorno 12 luglio alle ore 18:00 presso il Comune di Giugliano. In quell’occasione sarà sottoscritto il regolamento della Consulta interistituzionale predisposto in bozza dal primo cittadino Affinito e sarà presentato un report sul dramma Terra dei fuochi alle Autorità intervenute. Oltre all’importante riunione calendarizzata per il prossimo mese, Raffaele Pacilio e Don Antonio Cimmino hanno convenuto ,in un incontro con il Vescovo di Aversa, mons. Angelo Spinillo, la celebrazione, alla presenza di tutta la Curia diocesiana e presso un luogo simbolo di sofferenza ambientale a Giugliano, di un momento di preghiera comunitaria.