“ Terre blu “ presenta “ In paradiso si mangiano sfogliatelle”

Verità e mistero, vita e morte, sogno e realtà.

Un racconto dopo l’altro, così Paolo Albano ripercorre le eterne domande che da sempre si pone l’uomo nel suo libro “ In paradiso si mangiano sfogliatelle” edito da Armando Curcio editore.

L’autore – venerdì 23 giugno – alle 18 discorrerà proprio di questi temi ospite di “Terre Blu”, luogo eclettico – così come il suo cicerone Giuseppe Coppola – sito in via San Nicola, in quel di Caserta.

Il libro affronta con leggerezza e brio temi essenziali e centrali nella vita di ognuno di noi : da dove veniamo, quale ruolo gioca il destino nella vita di ciascuno, che cosa ci attende dopo la morte, qual è il rapporto con Dio.

Discuteranno con l’autore – giorno 23 – la Professoressa Annamaria Rufino de l’Universita Luigi Vanvitelli e il magistrato Andrea Della Selva.

“Terre Blu” oltre ad essere un immancabile luogo di ritrovo per gli scrittori di passaggio a Caserta è un luogo di per se’ prezioso : difatti ospita pezzi di design unico nonché mobili reinventati in modo assolutamente originale dall’architetto Giuseppe Coppola.

Una sorta di piccola galleria d’arte che – spesso e volentieri – si arricchisce di idee e pensieri messi su carta stampata.