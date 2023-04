Terzo appuntamento con “Incontro con l’autore”. Patrizia Rinaldi presenta il suo “Guaio di notte”

Maddaloni – Giovedì 13 aprile alle ore 18.00 presso la Biblioteca Comunale in via San Francesco D’Assisi, 35 a Maddaloni si terrà un nuovo appuntamento di ”Incontro con l’Autore” la rassegna curata e organizzata dalla cartolibreria “Il Girasole” di Maddaloni. Ospite la scrittrice Patrizia Rinaldi che in dialogo con la giornalista Lucia Grimaldi presenterà il suo ultimo libro pubblicato da Rizzoli dal titolo “Guaio di notte”.

Patrizia Rinaldi porta in scena una storia che sembra fondere Holmes & Watson con Thelma & Louise. Tra giallo e commedia nera, scivoleremo in uno spassosissimo intreccio degli equivoci, dove nessuno è davvero chi dice di essere e, come nella vita vera, chiunque indossa una maschera per celare ossessioni e desideri inespressi.

L’autrice è considerata una delle migliori penne dalla narrativa crime e dai suoi romanzi è stata tratta la serie tv “Blanca” tra i maggiori successi televisivi della scorsa stagione; scrittrice poliedrica nel 2016 ha vinto il “Premio Andersen” come “Miglior Scrittore” considerato il massimo riconoscimento per la letteratura per ragazzi.

L’evento sarà trasmesso in diretta da New Radio Network. Sarà possibile seguire la diretta audio dal sito www.newradionetwork.com e in diretta video dalla pagina Facebook e dal canale Youtube di New Radio Network.